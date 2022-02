Gonzalo Bareño

El error del diputado del PP por Cáceres Alberto Casero salvó este jueves la convalidación de la reforma laboral, que salió adelante en una rocambolesca votación. Aunque Unión del Pueblo Navarro (UPN) había ordenado a sus dos diputados que apoyaran el decreto, estos rompieron la disciplina y votaron en contra. Solo el error del parlamentario popular salvó al Gobierno del desastre. El diputado, que votó telemáticamente, aseguró que lo hizo a favor y que se trataba de un error informático. Casero comunicó su error a la presidenta del Congreso antes de que tuviera lugar la votación presencial, pero Meritxell Batet no permitió que se rectificara, a pesar de que el PP lo solicitó. El reglamento del Congreso establece que «el diputado que hubiera emitido su voto mediante el procedimiento telemático no podrá emitir su voto presencial sin autorización expresa de la Mesa de la Cámara que, en el supuesto en que decida autorizar el voto presencial, declarará el voto telemático nulo y no emitido».