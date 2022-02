La Voz

La familia de la niña de 4 años fallecida tras el accidente del castillo hinchable de la feria de Mislata (Valencia) ha donado los órganos de la pequeña y ha agradecido la fuerza y el cariño recibido tras el trágico suceso. En un mensaje en Twitter, que acompaña de un vídeo de la pequeña cantando un villancico, el padre agradece la fuerza que ha recibido su hija y el cariño mostrado a sus «papás y tetes».

«Tengo 4 años y me despido del mundo de forma trágica e injusta. Gracias por la fuerza que me habéis dado y el cariño a mis papás y tetes. Y a los 5 amiguitos a los que ayudo a vivir con mis órganos, sed tan felices como he sido yo. Os dejo mi sonrisa para que no desaparezca. VERA», recoge el mensaje.