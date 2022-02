La «imposición» de la reforma laboral fernando Ónega

«Lo que hoy se vota aquí es decir sí o no al modelo fracasado del PP. Sí o no a un trabajo decente», ha incidido Díaz, que ha añadido que a ella le «han enseñado que si una norma contiene avances hay que votar a favor», recoge Efe. «Porque frente a ultraactividad, prioridad de convenios o lucha contra la precariedad yo he oído: proyectos personales, humo, maquillaje, esto no cambia nada…», ha lamentado Díaz.

«Tengo la sensación de que, en un debate político que dura ya semanas, no hemos abordado con rigor y con seriedad lo que esta reforma laboral supone», ha insistido la vicepresidenta, que ha puesto como ejemplo para la política el pacto de los agentes sociales.