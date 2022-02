Por tanto, para asegurarse la convalidación del decreto, el Gobierno necesita imperiosamente al PDECat y que UPN al menos se abstenga. Algo que dejaría un apurado marcador de 174 síes y 173 noes. Para tratar de ampliar esa mayoría, Sánchez afirmó que la reforma laboral pactada por el Gobierno con la patronal y los sindicatos «trasciende siglas e ideologías». Y, lejos de repudiar los votos de Cs, los consideró bienvenidos, al igual que todos los que apoyen la reforma.

Choque de Díaz con Rufián

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, seguía insistiendo ayer en tratar de convencer a ERC, asegurando en el Congreso que había trasladado a los republicanos «propuestas respetando el acuerdo del diálogo social que no han sido respondidas». Pero el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, lo negó y confirmó que no se moverán del no porque el Gobierno no acepta propuestas de «mejora».