Borrás con el vicepresidente del Parlamento catalán, Jordi Puigneró

Atrás quedan las críticas de Laura Borràs (JxCat) al entonces presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent (ERC), por haberse negado a investir a distancia presidente de la Generalitat a Carles Puigdemont y a que Quim Torra perdiera su acta de diputado tras ser inhabilitado. Y en papel mojado se han convertido sus afirmaciones de que no permitirá injerencias de los tribunales en la actividad parlamentaria.

La ahora presidenta de la Cámara empleó estos días una argucia parlamentaria para hacer ver que defiende como nadie el escaño del diputado de la CUP Pau Juvillà, condenado a una pena de inhabilitación por no retirar lazos amarillos del Ayuntamiento de Lérida donde era concejal. Y utilizó también el recurso del ventilador. Es decir, airear en Europa lo sucedido como si el Estado español actuase de modo «represivo». Para ello ha enviado cartas a otros Parlamentos denunciando, y, por tanto, asumiendo, que a Juvillà «ya le han desposeído de su acta» de «forma unilateral», en alusión a la Junta Electoral Central, además de hablar de las «injerencias en el Parlamento por parte del Estado». Asimismo, solicitó a sus interlocutores que emprendan algún tipo de acción para proteger el escaño del citado parlamentario.

En cuanto a la vía parlamentaria, y después de que ERC, JxCat, la CUP y En Comú Podem aprobasen en la Comisión del Estatuto del Diputados una defensa del escaño de Juvillà con el límite de que la desobediencia a la Junta Electoral Central la marcase el «preservar a los funcionarios», el mismo texto salió ayer adelante en el Pleno de la Cámara autonómica. Ahora se comunicará a la JEC, que dio de plazo hasta este viernes a Borràs para retirarle el acta a Juvillà, hasta ayer secretario tercero de la Mesa. La presidenta de la Cámara dio este jueves muestra de que no quiere ser ella inhabilitada y de que el acta ya no es de ese diputado, pues cuando la CUP solicitó la delegación de voto para Juvillà, Borràs no la aceptó. Una muestra más de que acata, aunque a regañadientes, la orden de la Junta Electoral Central. Esa negativa llevó a la CUP a no votar el dictamen como protesta. Fue aprobado por ERC, JxCat y los comunes.