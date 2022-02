Por parte de ERC, su secretaria general adjunta y portavoz, Marta Vilalta, aseguró el lunes que mantienen su rechazo a la reforma laboral porque consideran que el Ejecutivo central no quiere negociarla: «El Gobierno se ha enrocado, no quiere negociar. Pues que no cuenten con ERC».

El Gobierno se asegura la aprobación de la reforma laboral con el apoyo de Ciudadanos y los minoritarios Gonzalo Bareño El Gobierno cree tener asegurados los votos suficientes para aprobar este jueves la reforma laboral en el Congreso gracias al poyo de Ciudadanos y de los partidos minoritarios. Tanto el sector socialista del Ejecutivo como el de Unidas Podemos parecen resignados a esa opción, que no era la deseada, pero hasta el momento de la votación mantendrán abierta la puerta a un giro inesperado que les permita convalidar la reforma con su opción preferida, que sería la del voto a favor o la abstención de sus socios de investidura. En una conversación informal con la prensa antes de partir a Dubái, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dio por hecho que la reforma saldrá adelante y dijo confiar en que el resultado no afectará a la estabilidad de la coalición. Seguir leyendo