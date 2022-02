El diputado de la CUP Pau Juvillà, en una imagen de archivo. David Zorrakino | Europa Press

El diputado de la CUP y secretario tercero de la Mesa del Parlament, Pau Juvillà, ha anunciado este miércoles que padece cáncer, y ha manifestado su voluntad de mantenerse animado y fuerte: «¡Viva la vida!». «En los últimos 15 años me han encontrado dos tumores pero he tenido 'suerte': los dos descubrimientos fueron de casualidad y se pudo actuar a tiempo. Hace un mes me encontraron otro y comenzó nuevamente la angustia y la urgencia en las pruebas», ha explicado en una serie de tuits recogidos por Europa Press, en los que ha llamado a romper el tabú que considera que hay acerca de esta enfermedad.

Juvillà ha asegurado que a raíz de esto faltó a algún pleno del Parlamento catalán y a alguna reunión de la Mesa, pero afirma que el contexto actual de la Mesa -con el litigio abierto por su inhabilitación y la notificación de la Junta Electoral Central (JEC) para retirarle el escaño- requiere de una disponibilidad inmediata, a la que ahora no se «puede comprometer».

«Me encuentro bien y el lunes por la noche la doctora me llamaba desde su casa para informarme de novedades y convocarme ayer después de la prueba que urgía más. Buenas noticias a pesar de todo», ha añadido.