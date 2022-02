Los secretarios generales de CC.OO., Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, en una imagen de archivo Efe | Fernando Alvarado

Si en el patio político el apoyo a la reforma laboral está muy dividido y la votación se prevé ajustada, en el mundo sindical hay un claro enfrentamiento entre las dos agrupaciones mayoritarias a nivel estatal, Comisiones Obreras y UGT, y las principales formaciones de ámbito autonómico, como es el caso de la CIG, el colectivo con mayor representación en Galicia.

Así, tanto José Álvarez (UGT) como Unai Sordo (CC.OO.) se han convertido en dos activistas de las modificaciones negociadas con el Ministerio de Trabajo y la patronal, atacando incluso a los aliados habituales del Gobierno por su «incoherencia» al no apoyar unos cambios que, aseguran, «son positivos para todos los trabajadores». Mientras, el sindicato nacionalista gallego secunda la postura de los aliados del bloque de la investidura y rechaza la supuesta bondad de la modificación: «É unha fraude que o único que fai e consolidar o retroceso para os traballadores que supuxeron os cambios introducidos polo PSOE e o PP no 2010 e no 2012», denuncia Paulo Carril, secretario general de la CIG.