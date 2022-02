Sin embargo, en Unidas Podemos no cejan en intentar atraer el apoyo de sus socios habituales «hasta el último minuto». La diputada de los comunes Aina Vidal, ha sido dura con la postura actual de Esquerra, que ha calificado de «preocupante». «Pedimos al bloque de investidura que escuche a sus votantes, nadie que se diga de izquierdas debería votar no a esto. Votar no este jueves no supone un beneficio para nadie, solo cálculos electoralistas», ha señalado.

166 síes

Más País y Compromís, por su parte, lamentan que el bloque de investidura mantengan su negativa a apoyar la reforma, pero han confirmado que votarán sí gracias a compromisos alcanzados con el Ministerio de Trabajo fuera del texto del decreto ley, como un plan de choque «contra las jornadas laborales excesivas» o un marco de colaboración sobre precariedad. «No es un buen mensaje que esto se apruebe con Ciudadanos, quedan dos años de legislatura y deberíamos aprovechar para seguir avanzando en derechos. No es bueno que se rompa la mayoría de investidura», ha afirmado en rueda de prensa el portavoz de la formación valenciana, Joan Baldoví. Inés Sabanés ha hecho, por su parte, un llamamiento al Ejecutivo para que intensifique los contactos «hasta el último momento para atraer al resto de socios de investidura».