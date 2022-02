Casado, a su llegada al Senado, arropado por Ana Pastor, Cuca Gamarra y otros dirigentes populares. Alberto Ortega | Europa Press

El líder del PP, Pablo Casado, cargó este lunes contra un Gobierno que «ha caído en el círculo vicioso de la incompetencia», y muy especialmente contra su presidente, Pedro Sánchez, al que responsabilizó de liderar la peor respuesta de todos los países europeos frente a la pandemia. Tanto en materia sanitaria, con «más de 100.000» fallecidos en los dos últimos años, como en el aspecto socioeconómico, con «tres millones de parados y seis millones de españoles en riesgo de pobreza severa». Además, el jefe de la oposición lamentó que la llegada de la coalición al poder derivó también en una «crisis institucionalidad», de la que destacó algunos síntomas como la «politización de la Justicia», la «parcialidad de la Fiscalía», y muy especialmente, su falta de respeto al Parlamento, un hemiciclo al que pretende reducir a «un coro de aplaudidores». El presidente del PP, que este miércoles viajará a Berlín para participar en un encuentro con el sucesor de Merkel al frente de la CDU, Friedrich Merz, lanzó estos ataques contra el Ejecutivo desde el Senado, en donde reunió a los diputados y senadores de su grupo para agradecerles su trabajo a lo largo de esta legislatura. Entre estas acusaciones a Sánchez por su desprecio a las instituciones democráticas, Casado rescató el episodio en el que la actual ministra de Justicia, Pilar Llop, quien en su anterior etapa como presidenta del Senado «revertió» de forma «inédita» el resultado de una votación para reducir al 10% el IVA de las peluquerías aludiendo a un defecto formal, una actuación a la que el grupo popular reaccionó presentando un recurso aceptado a trámite por el Constitucional. Casado afirmó que desde su partido seguirá presentando batalla al Gobierno en todos los frentes, también en el jurídico, pese a las críticas desde el Ejecutivo, que lo acusan de judicializar la política.

Casado hizo referencia también al reparto de los fondos europeos por parte del Gobierno, denunciando un «abuso para favorecer al socialismo». El jefe de la oposición subrayó que Sánchez «no manda ni en su propio Gobierno», y que en realidad no es más que un «rehén», tanto de sus socios minoritarios en la coalición, es decir, Unidas Podemos, pero también de sus aliados parlamentarios, fuerzas como Bildu o ERC «que se declaran enemigos de España». España no necesita silencios cómplices con el Gobierno, sino voces claras. La culpa de lo que ocurre con los fondos no es de quien lo denuncia, sino de quien lo perpetra. Creó una red de amigos», zanjó.