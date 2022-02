Aznar apoya a Pablo Casado. La intervención del expresidente del Gobierno el pasado sábado en Valladolid en un acto electoral para arropar al candidato del PP a la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, no resultó todo lo clara que le hubiese gustado, por lo que ayer fue él mismo quien se encargó de matizarla, aunque no sin cierto «rubor», y solo por «si se considera necesario», porque, a su entender, determinados titulares que se generaron al respecto sembrando dudas sobre su confianza en el actual líder del partido fueron malintencionados. Aznar aclaró ayer en los micrófonos de la Cope que con sus llamadas a la unidad solo estaba cursando una invitación al electorado de centroderecha a que concentrase el voto en torno a las siglas del PP, y que cuando se refería a la necesidad de construir un liderazgo sólido, no estaba poniendo en duda que Casado no estuviese capacitado para hacerlo.

Sin embargo, algunas de sus palabras en el mitin en su ciudad natal ocasionaron la lectura interna de que el expresidente del Gobierno estaba manifestándose para que el actual jefe del partido dejase paso a otros liderazgos, como por ejemplo, el de Isabel Díaz Ayuso. Una de las partes de su discurso que generó más controversia fue el momento en el que aconsejó a los aspirantes a gobernar a «ser capaces de rodearse de los mejores». El asesor de cabecera de la presidenta de la Comunidad de Madrid es Miguel Ángel Rodríguez, a quien Ayuso recuperó tras haber sido director de comunicación del PP y secretario de Estado de Comunicación con Aznar. El ex jefe del Ejecutivo también mencionó que los «populismos mentirosos», en referencia a Vox, solo se alimentan porque «no tienen un referente fuerte en el cual confiar».

Sin embargo, ayer aclaró que solo estaba pidiendo el voto para Fernández Mañueco, y que apuesta por un cambio de Gobierno con la llegada de Casado a La Moncloa, porque es «mejor para España».