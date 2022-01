«Si no tienes la casa en orden o es muy difícil que fuera te escuchen», ha apuntado, y no ha descartado que se reedite la campaña del 'No a la guerra', aunque «no con la virulencia» de la contraria a la guerra de Irak, si no «más suave» porque «cuando la izquierda participa en una guerra, por ejemplo la de los Balcanes, no se habla».

Aznar ha pedido además el regreso del rey emérito porque su legado y aportación a la convivencia y la democracia «ha sido tan importante, tan decisiva, que trasciende con mucho cualquier otra circunstancia».