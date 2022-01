La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (d) conversa con la portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio FERNANDO ALVARADO

No es ningún secreto que el PP pretende emular en Castilla y León el éxito logrado el 4-M en Madrid. Es decir, una mayoría lo suficientemente amplia como para liberarse de apoyos externos y gobernar en solitario. Pero ese escenario, a día de hoy, parece irrepetible. Los últimos sondeos, salvo el CIS, apuntan a una victoria holgada de los populares el próximo 13 de febrero, pero también constatan que necesitarán a Vox para gobernar. Una posibilidad que en Génova no contemplan pero que Isabel Díaz Ayuso no desdeña. «El PP tiene que aspirar a ser el partido que gobierna en libertad, que tiene un proyecto claro, lo que no quita para que nos entendamos con otras fuerzas, en este caso con Vox», manifestó en Antena 3. A diferencia de otros barones territoriales, la presidenta madrileña ha normalizado el entendimiento con la formación de Santiago Abascal, su socio preferente, y lo expresa sin tapujos.

Reconoce que que PP y Vox son «proyectos distintos» pero con puntos en común, y uno «muy importante» como han sido los votantes. «También tenemos en algunos casos intereses compartidos para el proyecto que necesitamos en España que, sin duda, es un cambio absoluto porque con el actual Gobierno vamos directamente a la ruina de las clases medias», remarcó.

Pero Génova no quiere ninguna atadura con Vox y trata de marcar terreno, como hizo el propio Casado este domingo, con una retahíla de críticas al partido de Abascal. El líder del PP le reprochó que se presente a las elecciones de Castilla y León pese a que defiende un Estado centralizado sin comunidades autónomas. Le situó como facilitador de las políticas de Pedro Sánchez al recordar que se abstuvo en el decreto para el reparto de los fondos europeos. Y señaló los supuestos vínculos de Vox con Rusia. Un distanciamiento que el escrutinio del 13-F podría obligar a modular. Si se cumplen las predicciones demoscópicas -la última media de sondeos les otorga 34 escaños en las Cortes regionales, siete menos que la mayoría absoluta-, el partido de Abascal tendría la llave del Ejecutivo.