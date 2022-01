—Habla mucho de Sánchez. Pero aquí la oposición se la van a hacer los ayuntamientos del PSOE.

—Me gustaría que Sánchez me recibiera. No he sido recibido en la Moncloa frente a otros presidentes autonómicos, a los que que sí ha recibido.

—¿Se está haciendo política con los fondos europeos?

—Sánchez no los ha planteado bien. Habría sido mejor contar con las comunidades, que somos las que vamos a ejecutar gran parte de esos fondos, o los ayuntamientos. Los fondos europeos están más pendientes de ayudar a los amigos o a los compañeros de partido o a los socios que de ser un fondo para la recuperación de España.