La vicepresidenta segunda rechazó abiertamente el miércoles los nueve votos del partido de Inés Arrimadas con el argumento de que «expulsa a las formaciones políticas que sustentan al Gobierno» y de que sin ellos no es posible alcanzar la mayoría precisa; cosa que los socialistas niegan pese a confesar que, a estas alturas, no tienen garantías absolutas. Su principal duda está en qué harán los dos diputados de UPN. En principio, valdría tanto con su sí como con su abstención para contrarrestar los 173 noes que ahora parecen seguros, pero aunque los navarros han marcado distancias del PP, no han comprometido su voto. Los socialistas tampoco dan por perdido que el PNV acabe facilitando la convalidación. El temor a que su proyecto estrella salga adelante con el aval de los liberales y la censura de formaciones de izquierdas ha llevado a Díaz a pelear por ganarse al bloque de la investidura hasta el último aliento.

El PSOE redobla la presión sobre los grupos parlamentarios y reclama al PP que se mueva del no

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aprovechó ayer su primera parada en la campaña de Castilla y León para redoblar la presión sobre los grupos parlamentarios por la reforma laboral. El texto, insistió, es un «acuerdo» y no una «imposición» que beneficiará a los trabajadores porque combate «la precariedad y el paro estructural». «No es el acuerdo que hubiese querido el PSOE, ni el que hubiesen querido los sindicatos o los empresarios. Pero es el acuerdo en el que nos sentimos representados todos», recalcó en Zamora.