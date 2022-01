Gonzalo BAreño

«No contemplamos otro escenario que la convalidación de este importante acuerdo». El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confirmó este miércoles la posición de firmeza mostrada por el PSOE en torno a la reforma laboral. No habrá negociación con los socios de investidura y el texto que se someta a votación en el Congreso será el pactado con patronal y sindicatos, sin añadir ninguna modificación. Sánchez dio sin embargo un paso que no había dado hasta ahora. En su conversación telefónica de 25 minutos con el presidente del PP, Pablo Casado, pidió directamente al líder de la oposición que, si no está dispuesto a votar a favor, al menos haga que su partido se abstenga para permitir así que salga adelante la reforma que modifica una ley aprobada precisamente por un Gobierno del PP.