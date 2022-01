Desde el Ejecutivo se recalcó también esa idea. La portavoz, Isabel Rodríguez, afirmó tras el Consejo de Ministros que no contemplan «otro escenario» que el del apoyo mayoritario y «en su integridad» al texto pactado con los agentes sociales, porque es una «norma ya vigente». «Lo que se vota es sí o no a este acuerdo. Sí o no a la mejora de condiciones de los trabajadores. Sí o no a estabilidad sociolaboral», explicó, devolviendo la presión a los socios de investidura, ERC, PNV y EH Bildu, que no solo insisten en que no apoyarán la reforma, sino que advierten de las consecuencias de aprobarla con una mayoría alternativa.

Unidas Podemos rechaza a Cs

La compleja búsqueda de apoyos está creando disfunciones en el propio Ejecutivo. Unidas Podemos rechaza cualquier posibilidad de que la reforma salga adelante con el respaldo de Ciudadanos o la abstención del PP y el rechazo de ERC y EH Bildu. El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, pidió ayer a ERC que escuche a los sindicatos y recordó que el secretario general de CC.OO. de Cataluña, Javier Pacheco, tildó de «error radical» su posible rechazo a la reforma. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya recuperada de la infección por covid, viaja este jueves a Cataluña para recabar apoyos. Se reunirá con los sindicatos y con dirigentes de la patronal catalana para que medien en la negociación, aunque no con el presidente catalán, Pere Aragonès, ni con otros representantes de la Generalitat.