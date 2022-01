La joven violada no vio al agresor

La joven violada en Beasain no vio a su agresor, que la asaltó por detrás cuando salía de la casa en la que vivía con su hermano y su cuñada. El acusado, jefe de su hermano, sabía que se quedaba sola en casa porque su hermano y su cuñada se habían ido a Rumanía de vacaciones. Ella conocía de una vez al jefe de su hermano porque la sobrina de este trabajaba en la misma panadería que ella.

Según la narración de la víctima, se despertó un par de veces, pero no se podía mover. La primera vez, notó que le quitaban los calcetines. La segunda, ya no había nadie y había «mucha sangre». Tenía la boca hinchada, llamó al trabajo para avisar, y no le entendían lo que decía, informa Europa Press.