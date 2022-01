Ley Wert

No obstante, si el Ejecutivo no fuerza el cumplimiento del fallo pueden hacerlo otros actores implicados, como los afectados por la sentencia, que tienen que acreditar ante el juez que son perjudicados por la no aplicación del fallo. «La implementación de la inmersión es un modelo de éxito, nunca ha ido sobre porcentajes, siempre sobre competencias de los estudiantes, por lo tanto no tiene ningún sentido que ahora se haga una aplicación de esos porcentajes», afirmó este lunes la consejera de Justicia de la Generalitat. «No tiene sentido que el Gobierno pida cumplir una sentencia que se sustenta en la ley Wert, que ya no está vigente», apuntaron en ERC. Por ahí puede ir la defensa legal que planteará el Govern, que asegura que ya cumple la actual ley estatal de educación, la que impulsó la ministra Isabel Celaá. La otra vía la plantea ERC amenazando a Sánchez con dejar de ser su socio en el Congreso y promoviendo un cambio legislativo en el Parlamento catalán para tratar de blindar la inmersión. Pere Aragonès espera contar con los comunes y el PSC. Los socialistas no cierran la puerta. La sentencia fue dictada en diciembre del 2020 a raíz de un recurso presentado en el 2015 por parte del Ministerio de Educación. Entonces en manos del PP. Impugnó la «inactividad» de la Generalitat por no garantizar el uso «normal» del castellano y del catalán en las escuelas.