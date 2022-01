«Había varias veces que yo no quería y Kalifa me decía que si no me acostaba con otros, él se iba a ir y no le iba a volver a ver. Esto ha estado pasando durante al menos un año, desde que yo tenía 14... Kalifa me cambió la vida, él me enganchó en la droga y ha empezado todo esto. Yo no quería», relató.

Drogas en patinete, prostitución y violencia con adolescentes tuteladas en Madrid La Voz Treinta y siete detenidos, diez adolescentes prostituidas e incitadas al consumo y al tráfico de drogas, zulos para relaciones sexuales y hasta uno de los cabecillas del grupo criminal prostituyendo a su propia hija. Es el escueto resumen de una operación policial fruto de meses de investigación que ha destapado hasta la fecha en Madrid la mayor red de menores utilizadas para actividades delictivas. el detonante Un elevado nivel de vida. El pasado mes de abril, la policía nacional tuvo noticias de que una adolescente de 16 años se fugaba con asiduidad de su lugar de residencia, el centro de menores de Picón del Jarama (Madrid), perteneciente a la red pública autonómica. La directora de este centro, al ver el alto poder adquisitivo de la interna, comenzó a sospechar de sus actividades y denunció los hechos a la Guardia Civil. Posteriormente, los investigadores pudieron confirmar que en sus ausencias mantenían relaciones sexuales con personas adultas a cambio de dinero o de sustancias estupefacientes. Con el paso de las semanas, tras abrirse una causa judicial, los agentes descubrieron que otras menores se encontraban en la misma situación. Los integrantes de la organización contactaban con ellas a través de redes sociales ganándose su confianza y posteriormente las utilizaban para ofrecer servicios sexuales a clientes a los que, además, suministraban sustancias estupefacientes. En algunos casos, las obligaban a distribuir ellas mismas la droga en patinetes y, tras la entrega, eran agredidas sexualmente por los propios consumidores. En otras ocasiones, los detenidos las trasladaban a un conocido polígono de la capital madrileña, en la Colonia Marconi, donde ofrecían a los compradores del estupefaciente mantener relaciones sexuales con ellas. Seguir leyendo