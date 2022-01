«Pero lo que sí me sabe mal, supongo que a todos los españoles les sabe mal, es tener al exjefe del Estado viviendo fuera de España y, de momento, sin saber muy bien por qué, al menos desde el punto de vista objetivo», resaltó.

«No extrapolar los problemas internos»

En este sentido, afirmó que «un país que se precie, los temas debe resolverlos dentro y no extrapolar los problemas internos», aludiendo después al hecho de que ministros y cargos de Podemos estén a favor de que no vuelva a España a pesar de no tener causa abierta.