El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y la de la Cámara catalana, Laura Borràs, en una imagen de archivo. Toni Albir | Efe

Dieciocho años después, la selección española de fútbol regresará a Cataluña el próximo mes de marzo. Es un síntoma, dicen, de que la situación política está cambiando. Los catalanes ya no sitúan la resolución del conflicto político como el asunto prioritario para el Govern. Ya no estamos en el 2017. Lo dijo Jordi Cuixart, el día en que anunció que no seguirá como presidente de Òmnium Cultural. Y añadió como aviso para navegantes: hacen faltan «nuevos liderazgos» en el independentismo.

Carme Forcadell fue la primera de los líderes de la generación del 2017 que se apartó de la primera línea. El segundo ha sido Cuixart. En el lado no soberanista, Miquel Iceta dejó Cataluña y dio el salto al Gobierno. Salvador Illa, su sustituto, hizo el camino inverso y pasó del Ejecutivo central a liderar el socialismo catalán. Poco a poco, los relevos ya se están produciendo. Pere Aragonès y Laura Borràs, que ostentan la máxima representación institucional autonómica están llamados a sustituir a Oriol Junqueras y Carles Puigdemont como primeros espadas del independentismo. Aunque el peso de las dos figuras históricas es todavía muy grande.

El cambio de rasante ha empezado en las entidades sociales. Cuixart será reemplazado en Òmnium por Xavier Antich. Lo ha designado a dedo. Antich es doctor en filosofía y profesor de Estética en la Universidad de Girona. Viene del mundo de la cultura (Macba y Fundación Tàpies). En la ANC también están ante un final de etapa. El mandato de Elisenda Paluzie expira en abril, tras cuatro años al frente.