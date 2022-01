Pero a semana y media de la votación en el Congreso nadie ha dado aún su brazo a torcer. La Moncloa no pierde, pese a todo, el optimismo. Los socialistas están seguros de que la reforma saldrá adelante. Si es necesario, aducen, con Ciudadanos y el resto de formaciones minoritarias. Una suma que podría bastar siempre que no haya deserciones de última hora. Pero la opción preferida del Gobierno continúa siendo la del bloque de la investidura, aunque se podría «ensanchar», en palabras de Bolaños, con los liberales, una línea roja para Podemos y Esquerra.

Los morados no comparten tanta confianza. Fuentes de Podemos confiesan estar incómodos y apuntan que si no se sentaran en el Consejo de Ministros o si Díaz no fuera el referente del acuerdo, estarían en primera fila de rechazo a la reforma. No les gusta, la asumen por disciplina de coalición, aunque ya coquetean con la idea de aceptar algunos cambios para atraer apoyos.