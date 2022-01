Agentes de la Guardia Civil en un registro en Barcelona. QUIQUE GARCÍA | EFE

Las diferencias entre unas situaciones y las otras son abismales, pero las recetas para tratar de evitar la estampida son parecidas. El Ministerio del Interior se está inspirando en el denominado Zocon, el Complemento de Zona Conflictiva que el Gobierno paga desde 1980 a policías nacionales y guardias civiles destinados en el País Vasco y Navarra, para intentar la llegada y, sobre todo, la permanencia de agentes de la Benemérita en las zonas más aborrecidas actualmente como destino profesional: Cataluña, por el acoso de los independentistas, y el Campo de Gibraltar, por la permanente presión de los narcos.

El propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en las últimas semanas se ha comprometido ante los representantes de los principales colectivos profesionales a aprobar este 2022 un marco normativo que permita la declaración de Zonas de Especial Singularidad (ZES). La creación de estas áreas es una reivindicación en el cuerpo desde el 2017, tal y como recuerda Pedro Carmona, el portavoz nacional de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), el colectivo que por primera vez, durante el procés catalán, reclamó un plan similar, que no igual, al de los años duros de ETA, después de que «el independentismo más radical y parte de la clase política catalana pusiera a los guardias civiles y a sus familias, y particularmente a los niños, en su diana».

Plus económico

La declaración de las ZES tendrá como eje principal un plus económico para los agentes que acepten ir a Cataluña o las zonas más azotadas por la criminalidad del Campo de Gibraltar, como La Línea. En el Gobierno, por el momento, no creen que sea posible ampliar esas ZES a otro de los destinos menos deseado por los agentes, Baleares (en particular Ibiza y Menorca), por los altísimos precios de la vivienda.