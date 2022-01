Esta especie de paga doble, que es para compensar a los parlamentarios que no viven en Barcelona, como ocurre en el Congreso, no la han dejado de cobrar ni durante la pandemia, en que buena parte de los diputados no han asistido a los plenos y comisiones y lo han hecho de manera telemática. Durante un mes, en abril del 2020, los grupos pactaron donar el 25 % de su sueldo, al entender que no hacía falta cobrar esa parte por dieta de desplazamiento cuando la Cámara quedó cerrada por el confinamiento. Pero ese gesto ya no se hizo más. Los grupos llevan meses negociando fórmulas para ajustar sus sueldos y que sus emolumentos tributen al completo, pero no han sido capaces de llegar a un acuerdo. Todos temen ver el titular en la prensa que diga que se han subido el sueldo. La polémica empezó en el 2015, siguió en la pasada legislatura, bajo la presidencia de Roger Torrent, y continúa en esta, con Laura Borràs al frente del hemiciclo autonómico.