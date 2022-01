Imagen de archivo de las inmediaciones del cuartel de la Guardia Civil de la calle Urkiaga en Torre de Durango (Vizaya), tras un atentado en agosto del 2007. Alfredo Aldai | Efe

«La injusticia padecida por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y sus familias fue intolerable». Con esa claridad ha dibujado hoy su postura Beatriz Artolazabal, consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, en la presentación del último informe del Instituto Arrupe sobre la injusticia padecida por determinados colectivos a causa del terrorismo. Tras los dossiers sobre concejales amenazados, agentes de la Ertzaintza o empresarios extorsionados, la consejería de Artolazabal pone el foco ahora en los guardias civiles y los policías nacionales que murieron a manos de ETA, 207 y 150 respectivamente.

Esos 357 asesinados son la punta del iceberg de las decenas de miles que se sintieron amenazadas por vestir uniformes verdes y azules en Euskadi entre 1960 y el 2011. «Todos ellos sufrieron la amenaza de un eventual atentado», admite el informe. «¿Cómo vivieron el azote del terrorismo de ETA ellos y sus familias, sus mujeres, sus hijos e hijas?», se preguntó Artolazabal, que no dudó en «invitar a la sociedad vasca a reflexionar, en torno a una memoria reparadora y empática, sobre el sufrimiento padecido por éstas y todas las víctimas inocentes».

En este sentido, trazó una raya diáfana. «La respuesta no puede venir desde la ideología o desde la posición política. No se trata de si son o no son de 'los nuestros'. La respuesta debe venir de los derechos humanos. Fue injusto, sin equiparaciones, ni compensaciones», recalcó.