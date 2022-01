La reforma laboral, cuya convalidación requiere de mayoría simple, ha puesto contra las cuerdas a la coalición después de que PNV, EH Bildu o ERC sigan instalados en el no. El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, reiteró este jueves que no habrá apoyo, ni abstención «táctica», ni «un dejar pasar» si el texto que se presenta al trámite parlamentario no recoge la prevalencia del convenio autonómico, una demanda de los nacionalistas ven «sencilla y fácil» de cumplir.

Ahora el PSOE busca atraer el apoyo de Ciudadanos, que se ha mostrado favorable siempre que no se modifique el texto pactado, sin embargo Unidas Podemos prefiere hacerlo con el llamado bloque de investidura. «Queremos buscar mayorías en el parlamento, el Gobierno tiene 155 escaños y hacemos un llamamiento a todos para que se sumen. Hay partidos que de manera más frecuentes consiguen acuerdos con el Gobierno y para nosotros son fuerzas prioritarias, pero en el caso de la reforma laboral es una reforma de Estado, de país. Todas las fuerzas políticas, fundamentalmente el partido la oposición tendría que estar a la altura y apoyarla en el Congreso», ha explicado Bolaños.