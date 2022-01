El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla Álex Zea| Europa Press

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha advertido este miércoles de que si durante el mes de febrero se vive «un bloqueo sistemático y permanente» de PSOE y Vox en el Parlamento no podrán seguir la legislatura, por lo que no hará «perder ni un minuto a los andaluces» y convocará elecciones.

Moreno, que ha presentado el pabellón de Andalucía en Fitur, ha dicho que si se da esa situación en febrero «no podremos seguir la legislatura» y, aunque su deseo es seguir «al máximo», si no puede hacerlo no extenderá «lo que debiera ser una agonía». El presidente andaluz ha asegurado que no hará «perder el tiempo» a los andaluces si no pueden tramitar leyes y decretos ni seguir con las «reformas» y ha añadido: «Si llega ese momento seré el primero que disolverá el Parlamento de forma automática».

Ha dejado en «manos de PSOE y Vox» lo que dure la legislatura, si quieren mirar por el interés general dialogando, pero si quieren mirar por el interés particular «evidentemente iremos a un adelanto electoral».