Por eso, su objetivo es «reclamar en todos los sectores políticas que acaben con el abuso a las mujeres» y «combatir con medidas consistentes y concretas la feminización de la pobreza». Preguntada por la labor del gobierno en materia de feminismo, y más concretamente por el Ministerio de Igualdad, Aguilar se muestra tajante: «El Ministerio de Igualdad no ha hecho nada. Esperamos contundencia, no un tweet. Debería estar presionando y pactando con todos los ministerios para mejorar la vida de las mujeres, pero no es su caso».

También resulta clara cuando se le pregunta por el papel de los hombres en el partido: «Consideramos que los hombres pueden ser feministas y no vamos a vetar su entrada, pero tenemos claro que los hombres, por valiosos que sean, nunca dirigirán el partido». «Es por una cuestión de precaución. Ahora los partidos están dirigidos por hombres que colocan a mujeres en posiciones estratégicas para mantener el control», añade. «Nosotras avanzamos en otra línea».