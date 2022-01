Cubero ha seguido su intervención hasta que la presidenta de la comisión plenaria de Hacienda, la consejera municipal del área, María Navarro, le ha interrumpido para que aclarara la expresión que acabada de pronunciar. El concejal de ZeC, ha repetido: «Iba a decir el cara polla, perdón, el señor Almeida». A colación ha reconocido: «No era correcto decirlo se me ha escapado y ya está» y se ha vuelto a disculpar.

María Navarro ha mostrado su sorpresa por esa expresión y le ha rogado a Cubero que esos insultos no se vuelvan a dar porque «no se pueden escapar» y porque «no tiene un pase en un concejal del Ayuntamiento de Zaragoza, a lo que Cubero ha añadido: «Lo sé. No tenía que decirlo. Se lo diré fuera de aquí, pero no aquí».