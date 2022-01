Así las cosas, deja claro que «la vuelta de Don Juan Carlos a casa no dependerá de los deseos de los españoles expresados a través de una encuesta (que ya sabemos para lo poco que sirven y lo mucho que yerran), sino de su regia voluntad».

Según explica, «si por él fuera, hace más de un año que habría vuelto tras pasar los dos o tres meses en Abu Dabi» que anunció a Felipe VI «como traslado temporal». Si no lo ha hecho, subraya, es «por ese sentido del deber, de la jerarquía, que impregna no solo al rey padre sino a todos los miembros de su familia sin distinción». Ha sido ese sentido del deber, asegura López de Letona, el que «le ha desaconsejado, hasta ahora, realizar su deseo sin contar con la previa aprobación (que no autorización) de la Casa del Rey».