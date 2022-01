Los daños económicos de esta acción, según la documentación presentada por la Delegación de Patrimonio Nacional del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, ascendieron a 510 euros por labores de limpieza de la pintada y devolución de entradas.

«Para mí y para la democracia es una victoria clarísima»

El propio Enrique Tenreiro comentó en el programa Voces de A Coruña, de Radio Voz, que «lo poco que he podido leer de la sentencia es que uno de los magistrados dio un voto en contra, por lo cual no me quería absolver. Pero el grueso ha dicho que excepcionalmente no es delito porque aunque se ha pintado dentro de un lugar de culto, que está penado, y en una lápida, que está penado también, como era la lápida de un dictador la performance no se puede culpar. Para mí y para la democracia es una victoria clarísima». El artista matizó que no es una lápida cualquiera y existe un mensaje detrás del acto: «La mayoría de los jueces lo que dicen es que como el mensaje es de paz y reconciliación y que se entiende, entonces que la única forma de mandar ese mensaje al dictador era hacerlo allí porque es dónde estaba. Como dando a entender que allí no debería estar la tumba porque era algo que iba contra la reconciliación de los españoles. La sentencia deja claro que yo quería hacer una reconciliación. Para mí era una espina que había clavada y había que quitarla».