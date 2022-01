Así las cosas, Pedro Sánchez, según Subirats, no cuenta con él para la mesa de diálogo con la Generalitat, pues tampoco su predecesor, Manuel Castells, participó en la última tras los ajustes provocados por los cambios en la delegación catalana.

Las declaraciones de Subirats y Montero constituyen un claro apoyo a las pretensiones de Aragonès, quien echa en cara a Sánchez el retraso en la convocatoria de la mesa de diálogo, prevista para principios de enero y que ha quedado pospuesta hasta después de las elecciones del 13 de febrero en Castilla y León, y que se niegue a hablar de la celebración de un referendo. Precisamente, la postura del presidente del Gobierno fue explicitada tanto por la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, como por el líder del PSC, Salvador Illa. La también titular de Política Territorial insistió en que no se celebrará un referendo en Cataluña como exige ERC porque el diálogo entre los dos Ejecutivos tiene que enmarcarse en la Constitución y la ley. Por su parte, el exministro de Sanidad también fue contundente: «En Cataluña no habrá ni referendo de autodeterminación ni amnistía, y no sucederá porque yo lo diga, sino porque no lo quiere así una mayoría de catalanes».