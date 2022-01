Tras asegurar que los cambios en el cuerpo policial responden a una decisión que compete exclusivamente al consejero de Interior, Joan Ignasi Elena, considera que la voluntad de sacar su nombre es «para dar visibilidad a una cuestión que no tiene ninguna credibilidad».

«Parece que se hayan retirado a estas personas para que no sigan investigando. No, es que esta investigación está cerrada, traspasada a otro cuerpo y sigue otra vía. No tiene nada que ver», ha sostenido.