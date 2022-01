La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, a su llegada a una reunión de la Mesa de Diálogo Social para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. EDUARDO PARRA

«Sería surrealista que un ministro que está cumpliendo con el acuerdo de gobierno y con la ciencia tuviera que dar algún paso». Con esta afirmación de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, Unidas Podemos pasa al contraataque en la polémica suscitada por las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, en las que cuestionó la calidad de la carne producida en las grandes explotaciones ganaderas que operan en España. Tras constatar el desmarque claro del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la desautorización directa del titular de Agricultura, Luis Planas, la ministra de Trabajo no solo respaldó ayer a Garzón, sino que lanzó una advertencia al sector socialista del Ejecutivo sobre la necesidad de «cuidar» la coalición; de tratarse con «más cariño» entre los dos socios, y de «defender las posiciones del Gobierno», dando a entender que lo que sostiene Garzón es un compromiso de todo el Ejecutivo.

Pero los reproches de Díaz no se quedaron ahí. A menos de un mes de las elecciones en Castilla y León, en Unidas Podemos cunde la idea de que el PSOE trata de mantener viva esta polémica para beneficiarse electoralmente desmarcándose de la controversia generada por el titular de Consumo. Y, por ello, exigen que el Gobierno en pleno lo defienda de los ataques de la oposición. «No hay razón, aunque existan unas elecciones en Castilla y León, para que generemos un ruido que la ciudadanía no merece», sostuvo, añadiendo que ella defiende lo mismo «en campaña que sin campaña».

Díaz señaló que ella misma ha respaldado «siempre» a ministros socialistas cuando han sido cuestionados por la derecha. Incluso, aunque no esté de acuerdo con ellos. «A veces defiendo cosas que no comparto, pero en todo caso soy una demócrata y me debo a lo que el Gobierno de España señala», indicó.