Integrantes de la mesa de diálogo, por el Gobierno, los ministros Isabel Rodríguez (Política Territorial) y Félix Bolaños (Presidencia), el presidente Pedro Sánchez; la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz; y el titular de Cultura, Miquel Iceta; y por la Generalitat, su presidente Pere Aragonès, y los consejeros Laura Vilagrà (Presidencia) y Roger Torrent (Empresa). Jordi Bedmar | GENERALITAT

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha advertido este jueves al Gobierno catalán de que «no merece la pena» discutir sobre la fecha de una nueva reunión de la mesa de diálogo hasta que no se logren acuerdos previos que llevar a ella. Rodríguez ha defendido esta posición del Ejecutivo en una entrevista en Telecinco tras las declaraciones del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en Madrid en las que retó al Estado a atreverse a ganar o perder un referendo sobre autodeterminación en Cataluña y reiteró la necesidad de que la mesa de diálogo avance pronto en contenidos.

Frente a esas palabras, la portavoz del Ejecutivo ha destacado el esfuerzo del Gobierno por recuperar la normalidad de las relaciones entre el Estado y la Generalitat y su apuesta por el diálogo. «No nos vamos a dejar llevar por el impulso ni por las declaraciones que al final también están enmarcadas en las estrategias partidistas o de cada uno de los responsables sino por los hechos», ha señalado tras las declaraciones de Aragonés. Y los hechos, según ella, es que se ha recuperado esa normalidad en las relaciones institucionales.

Como ejemplo de ello ha recordado que Aragonés participó en la última reunión de la Conferencia de Presidentes, que se celebró de forma telemática y en la que se analizó la situación de la pandemia de coronavirus. Esa ha dicho que es la mayor preocupación ahora del Ejecutivo, la lucha contra la covid-19, una cuestión que, junto a la recuperación económica, ha considerado que se impone en la agenda política frente a otros asuntos como la convocatoria de una nueva reunión de la mesa de diálogo que está demandando el Ejecutivo catalán. Ha ratificado que habrá esa reunión, pero ha precisado que no se puede trasladar los problemas a los ciudadanos y «hay que ofrecerles soluciones» y acuerdos. «En tanto en cuanto no lleguemos a acuerdos que podamos poner sobre la mesa a los ciudadanos, creo que no merece la pena que sigamos discutiendo la fecha (de una nueva reunión)», ha insistido.