La encuesta, que se ha elaborado con una muestra de 1.500 personas entre el 25 de noviembre y el 15 de diciembre -en el inicio de la sexta ola de la pandemia del coronavirus y poco antes de la aprobación de los Presupuestos tanto catalanes como estatales-, y cuenta con un margen de error de 2,53.

El estudio del CEO muestra que, pese a que la nota media obtenida por el Govern es de 4,85, el 62,5 % de los encuestados sitúan la valoración del Ejecutivo por encima del 5 y el 37% por debajo, el 0,4% no lo sabe y el 0,1% no contesta, mientras que en el caso del Gobierno central, aunque la media es de 4,41, el 54,4 % lo aprueba, el 45,3 % lo suspende, el 0,2 % no lo sabe y el 0,1 % no contesta.