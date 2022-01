Foto de archivo de una manifestación en contra de la violencia machista. Carlos Herrera

Uno de los puntos más repetidos por los xenófobos es que la llegada de inmigrantes está detrás de buena parte de la violencia de género que deja decenas de mujeres muertas en España. La prueba del algodón, insisten, es que cuatro de cada diez mujeres asesinadas por sus parejas son naturales de otros países, una cifra desproporcionada teniendo en cuenta que los extranjeros rondan el 12 % de quienes viven en España. Son tres veces más víctimas de violencia machista de las que le correspondería por su peso censal.

Lo que no se han molestado nunca en desvelar quienes reiteran este dato cierto es que quienes matan con semejante desproporción, los novios, maridos o exparejas que se convierten en verdugos de las extranjeras, son españoles en su absoluta mayoría.

Los datos no mienten. En el año que acaba de terminar, 17 de las 43 mujeres víctimas de los criminales de género, el 40 %, fueron extranjeras, pero solo cinco de los homicidas son de otros países. La razón de esta realidad, en principio chocante, es que el 70 % de los asesinos de las inmigrantes, 12 de los 17, son españoles. La delegada del Gobierno contra la violencia de género destacó el dato durante su balance anual sobre esta lacra. Victoria Rosell buscó desbaratar «ideas de corte xenófobo», porque «hay más españoles que matan a mujeres extranjeras que extranjeros que matan a españolas». Y no solo eso. Los cinco inmigrantes que mataron a sus parejas cometieron el 11,6% de los asesinatos del 2021. Un poco menos de su tamaño censal. Es decir, aunque algunos lo pretendan, no hay caso.