Para reforzar su versión, el excomisario ha recordado que la fiscal que investigó los atentados, la actual fiscal general del Estado, Dolores Delgado, dijo en su momento que había que asumir que hubo errores porque sino el atentado no se habría cometido. «Eso es lo que he dicho, he mantenido y mantengo. Si quieren pruebas que miren mis notas informativas», ha apuntado en respuesta a aquellos que le acusan de hacer revelaciones sin pruebas.

«Ya están con el mantra de que no hay pruebas», se ha quejado el excomisario al señalar que la «única prueba» es que no le devuelven sus archivos o agendas, una reclamación que es ya constante en sus declaraciones y en sus respuestas en el interrogatorio al que está siendo sometido en este juicio desde este lunes.