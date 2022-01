Sobre la decisión que adoptó este lunes el tribunal de rechazar la recusación de uno de sus magistrados, Fermín Echarri, ha respondido con sarcasmo que quiere pensar que estamos en España «y no en Venezuela». «No hay más remedio que reconocer que yo me reuní con el magistrado, que por cierto no es nada anormal. Con tres de cada cuatro jueces de la Audiencia Nacional me he reunido por muchos temas, entonces no lo entiendo», ha expuesto el excomisario.

En cuanto a su petición de recusación ha reiterado que el comerciante de armas Abdul Rahman El Assir, en búsqueda y captura desde marzo del 2020 tras haber sido investigado por delitos fiscales por Fermín Echarri, que fue titular del Juzgado de Instrucción número 52 de Madrid, ha estado «muy vinculado a las estructuras de España durante muchos años».