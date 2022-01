También ha acusado al partido de Pablo Casado de «negacionismo político» por no pactar la renovación del Consejo General del Poder Judicial, del que ha recordado que lleva más de 1.000 días en funciones. No obstante, ha asegurado que cuando va al Congreso de los Diputados ya sabe lo que se va a encontrar, en relación con las acusaciones que le profieren desde la bancada de la derecha.

En este sentido, ha advertido de que ahí no le van a encontrar y que no se va a «dejar arrastrar al barro por muchas descalificaciones personales que escuche en el Congreso». El problema, en su opinión, no es que se encuentre con una oposición negacionista, «que no solo niega el avance con los agentes sociales, sino la propia legitimidad del Gobierno».