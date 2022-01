La presidenta del Parlamento catalán, Laura Borràs, en una imagen de archivo Toni Albir | EFE

La presidenta del Parlamento catalán, Laura Borràs, defendió ayer que una eventual vuelta del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont a España «tiene que poder ser una oportunidad para culminar la independencia». Ese regreso del líder de Junts per Catalunya permitiría, a su juicio, comprobar «hasta dónde llega la autarquía española también desde un punto de vista democrático». En una entrevista en el diario El Nacional publicada este domingo y recogida por Europa Press, considera que el Gobierno de coalición entre ERC y Junts presidido por Pere Aragonès no está en crisis, aunque admite que los ejecutivos formados por dos partidos pueden experimentar tensiones y que «es cierto que ha habido turbulencias estos primeros meses» de legislatura.

La presidenta del Parlamento de Cataluña y candidata de JxC a la presidencia de la Generalitat recordó sin embargo que existe una mayoría independentista que alcanza el 53 % de la Cámara autonómica. Y dijo confiar por ello en que el Gobierno de Cataluña responda a sus electores, de manera que «esta legislatura pueda acabar materializándose como la de la mayoría absoluta más importante independentista que ha conocido el país».

Borrás se pronunció también sobre la mesa de diálogo entre Ejecutivo catalán y Gobierno central, que según anunció el sábado el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, se reunirá «en las próximas semanas», y expresa sus dudas sobre la utilidad de ese foro. Esa mesa no tiene, a su juicio, ni orden del día ni voluntad de avanzar sobre la independencia. «En la mesa de diálogo no puedo creer porque la he visto nacer», asegura Borrás, que entiende que cuanto más se posponga «el momento del embate», más ganarán aquellos que no son partidarios de la independencia.