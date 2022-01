Los candidatos de Soria ¡YA!, Silvia Largo, Vanessa García, Ángel Ceña, Antonio Palomar y Fernando Arévalo

La agrupación de electores Soria ¡YA! ha dado a conocer este lunes el nombre de la persona que encabezará su candidatura para las elecciones autonómicas de 13 de febrero, Ángel Ceña, en la primera incursión política de la plataforma en 21 años de historia. Ángel Ceña Tutor es funcionario de la Junta de Castilla y León, tiene 54 años, es de Soria capital y nunca ha pertenecido a ningún partido político. El candidato ha sido elegido en asamblea y aspiran a «conseguir la máxima representación».

La lista de Soria ¡YA! la completan Vanessa García, Antonio Palomar, Silvia Largo y Fernando Arévalo y, como suplentes, Laura Gil, Natalia Ceña y Goyo Sanz.

Ángel Ceña ha reconocido que es «un día muy emocionante e ilusionante» y ha recordado los últimos 21 años reivindicando servicios e infraestructuras para la provincia soriana. «Se ha llegado a la conclusión de que no podemos estar otros 21 años así, teníamos que estar en las instituciones, aunque es un paso que no es fácil para ninguno porque no somos del mundo de la política», ha explicado el número uno.