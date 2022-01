Imagen de la cabecera de la concentración en Bilbao convocada este sábado por Sare en favor de los presos de ETA. H. BILBAO

Miles de personas se manifestaron este sábado en el País Vasco, Navarra y Francia en las 191 marchas convocadas por la red ciudadana Sare para reclamar el fin de la «política de excepción» para los presos de ETA. La manifestación principal, celebrada en Bilbao, contó con la presencia de dirigentes de EH Bildu y Elkarrekin Podemos, así como de los sindicatos ELA, LAB, UGT, CC.OO. Steilas, ESK, Etxalde, HIRU, CGT, CNT y ENHE. En las marchas hubo también este año representantes del BNG, además de dirigentes de fuerzas independentistas catalanas como ERC, Junts, CUP, ANC, Omnium y Consell per la República, pero no del PNV, que decidió no secundarlas.

Entre gritos reclamando la vuelta de los presos de ETA «a casa», la concentración de Bilbao estuvo encabezada por familiares de presos de ETA alienados en filas, a los que seguía una gran pancarta con el lema Bidean (en camino). A mitad de recorrido, el portavoz de Sare, Joseba Azkarraga, intervino para apostar por el avance «hacia espacios de convivencia».

«El fantasma de ETA»

«Es difícilmente entendible que diez años después de la decisión de ETA de abandonar su actividad violenta se arrastre una política penitenciaria de excepción, con el 50% de los presos fuera de las cárceles de Euskal Herria y con un bloqueo en las progresiones de grado», criticó.