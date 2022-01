—Quienes van a capitalizar este acuerdo son los trabajadores y trabajadoras de España; es un acuerdo que formaba parte de los programas electorales de las formaciones que apoyan al Gobierno, intentar buscar la autoría no tiene sentido. Lo importante no es el autor, sino el PDF del BOE que se ha publicado. Dentro del Ejecutivo de coalición no hay rivales, hay socios con un objetivo común. Además, el resultado de un acuerdo logrado entre distintos siempre es mejor.

—La sexta ola del coronavirus vuelve a ser una prueba de estrés para la cogobernanza.

—La gestión de la pandemia ha sido una prueba de funcionamiento del sistema autonómico y del funcionamiento de los servicios públicos que han funcionado con éxito. Tanto desde el comienzo con la declaración del estado de alarma hasta el proceso de vacunación. La colaboración con las comunidades autónomas ha sido fundamental. Ahora estamos en otro escenario.