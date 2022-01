León ruge, la marca en esta provincia, prefiere mantenerse a la espera y apostarlo todo a las próximas generales. Sus vecinos zamoranos han seguido el camino, también después de un par de semanas de debate, rechazando presentar una lista y reservando energías para el 2023.

POR ávila (XAV)

Pedro Pascual. No es una novedad, ya que en la pasada legislatura contaba con un procurador, pero eso no significa que no haya que tener en cuenta a esta formación política nacida en enero del 2019 de la escisión del PP en dicha provincia. Fueron incapaces de llegar a un acuerdo para apoyar los Presupuestos de Mañueco. Su resultado es toda una incógnita, aunque en Ávila tienen peso.