Esta Navidad los bulos han vuelto a repetirse. La víspera de Nochebuena un mensaje de voz circuló al otro lado de la frontera. En el audio, una mujer dice en dariya, el dialecto local: «Oye tía, ¿has escuchado lo que ha pasado? Que el rey de Marruecos ha dado permiso para que a las 00.00 horas se abran las fronteras y no haya vigilancia por lo marítimo para que pueda haber una avalancha de personas. Les ha dicho: ‘¿No queréis pasar a Ceuta? Pues os lo dejo libre'. Vamos a comprar pipas y mirar todo desde la azotea, que madre mía vaya espectáculo va a haber (sic)».

Calma tensa

El mensaje, que en realidad no era más que la difusión de un bulo, provocó un intento de entrada masivo. Cientos de jóvenes marcharon desde la vecina Castillejos hacia el Tarajal, pero las fuerzas de seguridad marroquíes los frenaron. En la frontera española se ha activado la alerta y las fuerzas de seguridad aseguran estar preparadas para actuar, aunque hasta ahora no han llegado a intervenir. Se diría, recurriendo al tópico, que hay calma tensa. Sabah no maneja estadísticas, pero sí el pulso de la calle: «Los chicos no quieren quedarse en los centros de menores porque son muchos, se pelean. Lo primero que te dicen es que no van a esperar hasta la mayoría de edad para llegar a la Península».