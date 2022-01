La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en la presentación de la reforma laboral tras el Consejo de Ministros del 28 de diciembre. JUAN CARLOS HIDALGO

El adelanto de las elecciones en Castilla y León ha trastocado el calendario político de Pedro Sánchez, pero también el de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, a la que esa cita con las urnas le llega demasiado pronto. La ministra de Trabajo aplaza por ello la creación de una plataforma política con vocación transversal que trascienda las siglas de Unidas Podemos, con la que pretende concurrir a las elecciones generales. Pese a ello, las elecciones autonómicas del 13 de febrero, en las que Podemos e IU concurrirán por primera vez juntos en esa comunidad, se convierten en una piedra de toque para comprobar si hay agua en la piscina de Yolanda Díaz. Es decir, para constatar si su popularidad y el hecho de que sea la líder mejor valorada en todos los sondeos se traducen o no en un impulso para Unidas Podemos.

La vicepresidenta segunda es consciente de que Castilla y León no es el escenario más favorable para debutar con su frente amplio. En respuesta a las presiones de la dirección nacional y autonómica de Podemos, que la animan a dar ya el primer paso para conformar un espacio que consolide su candidatura a las generales, Díaz reivindica sus tiempos políticos. Se implicará en la campaña, pero no encabezando su proyecto. Y la responsabilidad de los resultados, que los sondeos auguran discretos, no será suya.

En cuanto se convocaron los comicios, el portavoz nacional de Podemos y líder del partido en Castilla y León, Pablo Fernández, afirmó que las elecciones autonómicas serían «el primer paso de ese frente amplio liderado por Yolanda Díaz» en una comunidad donde, según afirmó, Podemos lleva tiempo «articulando ese proyecto plural».