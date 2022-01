El líder del PP, Pablo Casado, interviene en una sesión plenaria celebrada en el Congreso de los Diputados. EDUARDO PARRA

La posibilidad de que enero se mantenga como un mes inhábil en el Congreso y de que, por tanto, no se celebren sesiones plenarias ni de control al Ejecutivo, ha generado una nuevo motivo de enfrentamiento entre el Gobierno y la oposición. Aunque el propio reglamento del Congreso avala que en el primer mes de cada año el pleno de la cámara no se reúna ni una sola vez, al igual que en julio y agosto, el líder del PP, Pablo Casado, ha exigido que el Congreso convierta este mes de enero en un período hábil a efectos parlamentarios con el argumento de que «España no está para que el Gobierno se vaya de vacaciones».

El Ejecutivo no tiene previsto, por el momento, solicitar que se celebren plenos en enero. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, regresa hoy de sus vacaciones en Doñana y se reincorpora a su despacho en la Moncloa, pero esta semana no habrá tampoco Consejo de Ministros. El primero del año será el 11 de enero.

Inflación, luz, covid y fondos

Los populares consideran que la situación política y sanitaria justifica que se altere el calendario de sesiones del Congreso, cosa que reglamentariamente es posible, porque, según el líder del PP, es necesario «tomar medidas contra la inflación y el precio de la luz, controlar el caos de la sexta ola de covid-19 y el reparto a dedo de los fondos Unión Europea, ya que solo se ha ejecutado el 5 % de 24.000 millones de euros». El mensaje en Twitter del líder de la oposición fue refrendado por la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, que aseguró que «las prioridades del PP tienen que ver con la España real y lo que la sociedad vive y sufre en cada momento» y por eso exigen «que en enero el Congreso no esté cerrado».