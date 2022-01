Almeida baila sobre la tumba de Almudena Grandes César Casal

En declaraciones a los medios tras guardar un minuto de silencio por el asesinato de una niña de 3 años en Lavapiés, presuntamente a manos de su padre el pasado día 30, Almeida ha dicho que «difícilmente» se puede entender «esa campaña» que hay sobre él diciendo que descalifica e insulta a la escritora, fallecida el pasado 27 de noviembre, cuando él votó a favor de darle una calle.

«No habrán escuchado ustedes de mí una sola descalificación de Almudena Grandes, ni una sola; el debate lo he circunscrito única y exclusivamente a si se debe conceder o no esa distinción a Almudena Grandes», ha defendido el regidor.